عمرو الليثي يُدخل الفرحة على قلب "بائع خبز" بـ 5 آلاف جنيه

التقى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، بأحد بائعي الخبز بأحد الشوارع، ويدعى عاطف عبدالمنعم.

عمرو الليثي وبائع العيش

وقال «عاطف» بائع العيش: «أنا مواليد 1958 وموجود هنا ببيع العيش من 1998، وموجود يوميًا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 11 مساء، وعندي 3 أولاد، هند وهدى وأحمد وجميعهم متزوجين، أنا عايش لوحدي بس معايا ربنا، ووزجتي توفاها الله».

وتابع: «أولادي البنات بيجولي كل جمعة يعملولي أكل، وباقي الأسبوع معايا ربنا، ولما بخلص شغل بروح أتفرج على التليفزيون وأنام، وممكن أكسب في اليوم 50 جنيها، وبيكفوني الحمدلله لأني عايش لوحدي وعندي شقتي»، وأشار إلى أنه يحلم بزيارة بيت الله الحرام في وقت قريب.

فرحة المصريين

وقامت أسرة برنامج “واحد من الناس” بمنح الرجل مبلغ 5000 جنيه، وسط فرحة كبيرة سيطرت على «عاطف».