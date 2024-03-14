الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وفقا لتعليمات النبي.. أسامة الأزهري: للطريق قيم علينا احترامها

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

قال الدكتور  أسامة الأزهري، إن الدين الإسلامي به الكثير من القيم الإنسانية السامية، ومن بين تلك القيم التعامل الرفيع الراقي مع الطرق.

احترام الطرق 

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، خلال تقديمه برنامج “ومن الحب حياة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”،:" الكثير منا الآن يتعجب ويشعر بالاستغراب الشديد عندما نرى سائق ملتزم بقواعد الطريق من حيث السرعة، والسير بشكل منظم والبعد عن العشوائية، الطبيعي الآن أصبح أمر نادر".

وتابع:" يجب علينا أن نوفي الطريق حقه قدر المستطاع، ولهذا قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم (إياكم والجلوس على الطرقات)".

تعليمات النبي 

واستطرد:" منذ تسع سنوات ذهبت إلى المعادي ووجدت مساحة بين السيارات، وحرصت على ترك سيارتي في هذه المساحة الفارغة، ولكن هذا المكان كان مخصص لوقوف العمال في هذه المنطقة دون أن أعلم ذلك، وبعد اعتذاري للشخص الذي أبلغني بعدم إمكاني ترك سيارتي في هذا المكان، قام هذا الرقم بتوفير مساحة لي لترك سيارتي بها بسبب حسن معاملتي معه".

 

أسامة الأزهري ومن الحب حياة دي ام سي قواعد الطرق قيم الطرق

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