الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مصطفى كامل: "أنا حزين على حلمي بكر أكثر من أولاده"

مصطفى كامل
مصطفى كامل

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إنه تعمد عدم التدخل في أي خلاف محتمل حدوثه في جنازة ودفنة الموسيقار الكبير الراحل حلمي بكر.

رحيل حلمي بكر 

وأكد الفنان مصطفى كامل، خلال لقائه ببرنامج “العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية “المحور”، النهار"، أنه يشعر بالحزن الشديد على فراق الراحل حلمي بكر أكثر بكثير من الحزن الذي ظهر على أولاده وذويه.

وأضاف في حديثه، أن كل المؤشرات كانت تشير إلي قرب وفاة حلمي بكر، معبرًا:" تواصلت مع نجله هشام ليعود إلى مصر سريعًا ويرى والده، ولكن كان هناك بطء شديد في النزول، ولهذا جاء هشام بعد وفاة والده".

نقابة الموسيقيين 

وكان قد قرر الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين صرف بون قدره 600 جنيه لأعضاء الجمعية العمومية وحاملي كارنيه 2024 بمناسبة شهر رمضان، في ظاهرة تحدث لأول مرة في تاريخ النقابة، وهذا ما يسعى إليه دائمًا في تحقيق المزيد من النجاحات التي تحسب له خلال فترة عمله في الفترة الأخيرة.

مصطفى كامل نقيب الموسيقيين النهار بسمة وهبة العرافة

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