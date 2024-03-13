ذبح أعرابي شاه فظل الغنى في ذريته زمنا.. قصة يرويها "أسامة الأزهري"

تحدث الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، عن فضيلة الكرم وما تخلفه في نفوس أصحابها، ومن يتعامل معهم.

وأضاف خلال برنامج "لحظة صفا" على راديو 9090 يوميًا في رمضان، أن قصة اليوم أبطالها سيدنا عبدالله ابن جعفر، وسيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب وأخيه سيدنا الحسين، وسيدنا أبا حبة الأنصاري.

وتابع: "الأربعة كانوا يتنافسوا في إكرام الناس، ويتسابقوا في الجود، ولما الهمم بتتنافس وتتسارع على الخير وتنتج بدائع وروائع".

وذكر الأزهري، أن الأربعة خرجوا مرة من مكة إلى المدينة، فأصابتهم السماء بمطر، فسادتنا الأربعة وجدوا خيمة أعرابي ولجأووا إليه، واستغاثوا به لإيوائهم من المطر، فرحب بهم الأعرابي وهو لايعرفهم، فأقاموا عنده 3 أيام حتى سكنت السماء، وذبح لهم الأعرابي شاه، وعند رحيلهم قالوا لهم: "إن أتيت المدينة يوما فسل عنا".

وواصل: "السادة الأربعة طلبوا منه في حال ذهابه إلى المدينة واحتاج أمر فعليه أن يسألهم".

واستطرد: "مر الزمن بالأعرابي ومسته الحاجة، فشارت عليه زوجته بأن يذهب إلى السادة الأربعة في المدينة، وأن يسألهم قضاء حاجته، فالأعرابي قالها أنا مش فاكر حتى إسمهم، قالتله سل عن "ابن الطيار".

وأكمل: "وبالفعل ذهب إلى المدينة، فوجد سيدنا الحسن ابن السيدة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب، وهو المعروف عنه أنه بحر من الكرم والجود، فأمر له بـ100 ناقة مع رعاتها، وهي بمنزلة 100 (سيارة مرسيدس)، وقاله اذهب لأخي الحسين، وحدث بالفعل، وأمر له بـ1000 شاه وقاله له اذهب إلى عبدالله ابن جعفر، وأمر له بـ100 ألف درهم، ثم ذهب إلى أبا حبة الأنصاري، وقاله أنا مقدرش أديلك زي ماخدت منهم ولكن أقدر أحمل بعدد الناقات بقدر ماتحمل من "تمر" ليتاجر فيها ويربح ثروة طائلة".

وأكمل الأزهري: "ورجع الأعرابي إلى زوجته وخيمته، فبقي الغنى في ذريته زمنا، أي أن الغنى ظل بين أولاده وأحفاده، ببركة عطاء السادة الأربعة الكرام، في مقابل معروف يسير وهو "ذبح شاه"، ولكن هذا المعروف القليل يؤثر في أهل الكرم، واستطاع الأعرابي أن يملكهم بالمعروف ولو كان قليلا".

برنامج "لحظة صفا"

برنامج لحظة صفا عبارة عن شبكة قيم رمضانية، حيث يبين شهر رمضان ليس فقط شهر القرآن، بل هو أيضًا شهر القرآن وشهر الكرم وشهر الأدب وشهر التقوى وشهر الدعاء.

ويسلط البرنامج، الضوء على ارتباط رمضان بالمعاني والقيم النبيلة مثل الدعاء والتقوى واليسر والكمال وقبول العذر والصبر والصحة حتى نختم أيام رمضان، ونبين أن هناك 30 معنى رفيعا ارتبط بها شهر رمضان لتوسيع الدائرة حتى يكون كل لحظة في رمضان لحظة صفا ما بين لحظة ارتباط بالقرآن والكرم والأدب والدعاء والتقوى، ولا تفوت علينا لحظة في رمضان إلا وتكون لحظة صفا.