أسامة الأزهري: "الوفاء" أسمى خلق من أخلاق الإنسان

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الوفاء من الأخلاق الكريمة والحميدة وصفات النفوس الشريفة في صوره الكبيرة.

وأضاف الدكتور أسامة الأزهري، خلال حديثه في الحلقة الثالثة، لبرنامج "ومن الحب حياة" والمذاع على شاشة dmc يوميًا في رمضان، أن “الوفاء” هو أسمى خلق من أخلاق الإنسان، فإذا تعلق الإنسان وأحب معنى الوفاء تجمل كل شئ فيه وأحبه الملأ العلى والأدنى، فلا شئ على الأطلاق من مجمل مكارم الأخلاق يوازي معني من معاني الوفاء.

وأوضح أن الوفاء هو اجل الأخلاق وسيدها، ومعنى كلمة الوفاء"، هو أن طبع الإنسان ممتلئ بالكرم الممتزج بالشهامة والفتوة والقوة، وأنه يقبل أن يسدي أحدًا جميلًا، أو يريد أن يرد الجميل بجميل أكبر، فتسمى هذه الحالة بـ"الوفاء".

واستشهد بقول الله تعالي:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ"، وأيضًا قول الله تعالي:" وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ".

وواصل: "سيدنا يوسف يقول لأخواته ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون"، رغم أنه أشد ما لقى من الأذى وقاموا بانتزاعه من ولاده في صغره ولكنه لم يقابل الإساءة بالإساءة بل "أوفى الكيل" وقابل الإساءة بالإحسان.

