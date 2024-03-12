الثلاثاء 12 مارس 2024
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توك شو

أسامة الأزهرى يروى قصة "عم إبراهيم": "يقدم الطعام بالمجان من 45 عامًا"

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

روى الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، قصة “عم إبراهيم” والمعروف بلقب “يا ولي النعم” خلال حديثه عن فضل “إطعام الطعام” للمحتاجين والفقراء.

يقول الدكتور أسامة الأزهري، خلال حديثه في الحلقة الثانية، لبرنامج " ومن الحب حياة" والمذاع على شاشة dmc يوميًا في رمضان، للحديث عن فضل “إطعام الطعام"، إن كل من يتردد في منطقة الحسين، يعرف “عم إبراهيم” والمعروف بلقب “يا ولي النعم” والذي يقدم الطعام مجاني أمام باب سيدنا الحسين بعد الفجر مباشرة منذ حوالي 45 عامًا ولا يزال مستمرًا في ذلك.

ويضيف “الأزهري” عم إبراهيم، أو كما يناديه الغلابة في ساحة مسجد الحسين، يلتف حوله الجميع ليعطيهم ما يريدون من طعام بدون مقابل، منذ سنوات، فهو ملازم لساحة مسجد سيدنا الحسين، رضى الله عنه، منذ زمن والخدمة مقدمة لجميع القادمين للزيارة والصلاة فى المسجد.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 الأزهر عم إبراهيم

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