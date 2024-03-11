أسامة الأزهرى يكشف كواليس برنامج "لحظة صفا" على راديو 9090

هنأ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، جموع المسلمين بقدوم شهر رمضان المعظم، الذي تعرج فيه القلوب إلى الله سبحانه.

وقال، خلال حديثه في الحلقة الأولي من الموسم الثالث، لبرنامج “لحظة صفا” على راديو 9090 يوميًا في رمضان، إن شهر رمضان يدخل ومعه السرور والأنس؛ لأنه الزمان الشريف الكريم الذي اختصه الله لينزل فيه القرآن، وما كان الله ليختار لنزول القرآن إلا أشرف الأوقات.

وأضاف، أنه سيركز في الموسم الحالي، على رصد قصص الصالحين، وما ورد في القرآن الكريم، فشهر رمضان من شأنه أن يحرك القلب والنفس، لأن فيه حال من الفرح بالله، والإنس به، ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وتابع، أن البرنامج سيقدم باقة من القصص فيها المتعة والموقف المفاجئ والرواية الممتعة وتحريك الخيال لتصور المشهد والأنس بحكايات الصالحين، ونرى قصص أهل الكرم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أعيان الأمة.

ويحكي الأزهري قصص أهل الله والصالحين، فيها مواقف وقيم تترك في نفس الإنسان أثرًا عظيمًا، فيها المتعة والمعنى وتحريك الخيال والأنس بحكايات الصالحين، حيث يتناول مواقف وقصصًا تجسد معاني كثيرة مثل الجود والشهامة والكرم والصبر، خلال برنامجه طوال أيام شهر رمضان المعظم.