الإثنين 11 مارس 2024
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صفارات الإنذار تدوى فى مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار

أفاد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية بأن صفارات الإنذار تدوي في مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا.

فيما أكد مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، نقلا عن مصادر أمنية روسية، أنه تم استهداف مركز عناصر النخبة في الجيش الأوكراني في ضواحي خاركوف.

وعلى صعيد آخر قالت الرئاسة الروسية "الكرملين" إن محاولات فرنسا تشكيل تحالف من الدول المستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا خطيرة للغاية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وأكدت خلال تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين: أننا لدينا منذ فترة طويلة معلومات حول وجود أشخاص مرتبطين بناتو في أوكرانيا، لافتة إلى أن محاولات كييف والغرب إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا خطأ فادح، كما تثبت الأحداث على أرض الواقع.

كييف أوديسا أوكرانيا الرئاسة الروسية الجيش الأوكراني روسيا

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