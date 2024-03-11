فصائل فلسطينية تعلن تصديها لاقتحام واسع فى مخيم نور شمس

أعلنت فصائل فلسطينية في طولكرم عن تصدى مقاتليها لاقتحام واسع في مخيم نور شمس واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة وحققت إصابات مباشرة.

وأكدت، وفقًا لنشرة أخبار فضائية الغد، اليوم الإثنين، أن مقاتليها تصدوا أمس وفجر اليوم لاقتحام واسع في مخيم نور شمس، واستهداف مقاتليها قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة، وحققوا إصابات مباشرة، "كما قام مجاهدونا بنصب عدد من الكمائن لجنود الاحتلال وكانت الإصابات دقيقة".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31045 شهيدًا و72654 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث ارتكب جيش الاحتلال 8 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 85 شهيدًا و130 إصابة.