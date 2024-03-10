الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لابيد: بتجنيد 66 ألف شاب من "الحريديم" سنحصل على 105 كتائب ضرورية لأمن إسرائيل

لابيد
لابيد

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إنه إذا تم تجنيد 66 ألف شاب من "الحريديم" فإن الجيش سيحصل على 105 كتائب جديدة ضرورية لأمن إسرائيل، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.

الدعوة لتجنيد الحريديم

وفي وقت سابق ودعا لابيد لتجنيد "الحريديم"، مطالبًا بأن من يخالف الأمر، يُحرم من أموال الدولة.

وتابع أن "الحريديم" في سن التجنيد هم بالضبط ما يفتقر إليه الجيش حاليًا ويجب تجنيدهم، لافتًا: “نحن جميعًا نحمل العبء نفسه ومن لم يتجندوا لن يحصلوا على أموال من الدولة”.

المعارضة الإسرائيلية لابيد الحريديم أمن إسرائيل

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