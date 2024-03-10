إذاعة جيش الاحتلال: إطلاق نحو 35 صاروخًا من لبنان على منطقة ميرون شمال البلاد

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تمإطلاق نحو 35 صاروخا من لبنان على منطقة ميرون شمال البلاد، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق أعلن "حزب الله اللبناني" عن قصف مستوطنة ميرون جنوب لبنان بعشرات الصواريخ، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

الرد على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية والمنازل المدنية

وقال حزب الله في بيان له: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على بلدة خربة ‏سلم، واستشهاد العائلة ‏قصفت المقاومة عند الساعة (9:15) من صباح يوم ‏الأحد 10-‌‏03-2024 مستعمرة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا".