ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلى على منطقة المواصى غربى خان يونس إلى 15 شهيدًا

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منطقة المواصي غربي خان يونس إلى 15 شهيدًا، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتابع الإعلام فلسطيني، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، بوجود اشتباكات واسعة بين مقاومين وقوات الاحتلال شرق مدينة غزة شمالي القطاع، بالإضافة إلى ️ارتقاء شهداء ومصابون في قصف استهدف مركبة مدنية في رفح الفلسطينية جنوبي غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 30960 شهيدًا، و72524 مصابًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما ما زال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.