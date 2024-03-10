الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلى على منطقة المواصى غربى خان يونس إلى 15 شهيدًا

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منطقة المواصي غربي خان يونس إلى 15 شهيدًا، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتابع الإعلام فلسطيني، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، بوجود  اشتباكات واسعة بين مقاومين وقوات الاحتلال شرق مدينة غزة شمالي القطاع، بالإضافة إلى ️ارتقاء شهداء ومصابون في قصف استهدف مركبة مدنية في رفح الفلسطينية جنوبي غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 30960 شهيدًا، و72524 مصابًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما ما زال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

ضحايا القصف الإسرائيلي منطقة المواصي خان يونس

مواد متعلقة

لابيد يدعو لتجنيد "الحريديم"... والمخالف يُحرم من أموال الدولة

"القاهرة الإخبارية": العراق يبدأ المرحلة الثالثة من عمليات "وعد الحق" لملاحقة تنظيم داعش

"الدفاع الأوكرانية": دمرنا 35 من 39 مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل

المركزية الأمريكية تعلن إرسال سفينة الدعم اللوجستى لتقديم مساعدات إنسانية لغزة

قائد المنطقة الشمالية بجيش الاحتلال: نعزز الاستعدادات لشن هجوم على لبنان

"التضخم بياكل فلوس الناس".. رئيس بنك مصر يكشف حركة الدولار خلال الفترة المقبلة

"الجمارك": الإفراج عن بضائع بقيمة 12 مليار دولار منذ يناير الماضى

اتحاد الغرف التجارية: وجود سعر ثابت للدولار فى صالح سعر الأدوية

الأكثر قراءة

عاجل| الطريق 749.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لتقسيم غزة ومنع عودة السكان للشمال

كيف تغيرت أسعار السلع والخدمات خلال عام؟

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الأسبوعية

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

بعد عودة محمد صلاح.. ليفربول يتحدى مانشستر سيتى فى قمة الدورى الإنجليزى

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 10 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات