اتحاد الغرف التجارية: وجود سعر ثابت للدولار في صالح سعر الأدوية

علق الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، على مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، للإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، حيث يتابع سير عملية الإفراجات بباقى الموانئ المصرية المختلفة.

وقال خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، اليوم الخميس، إن “وجود سعر ثابت وواضح للدولار يعد من أهم القرارات التي تسمح اليوم بعمل ميزانية وتوقعات للمستثمر على حسابات مستقبلية لتكاليف 5 سنوات قادمة، وبالتالي الأمور واضحة كعملية تسعير جبري للأدوية”.

وتابع رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرب التجارية، أن وجود سعر دولار ثابت في البنك بسعر رسمي يجعل هناك سهولة في سعر الدواء في مصر ففي حالة صعود الدولار في البنك أو هبوطه سيكون سعر الدواء مرتبط بالهبوط والصعود لآن آليات الدواء ليست في أيدي المصنع ولكن بهيئة الدواء.

رئيس الوزراء فى رسالة للتجار: البنك المركزى ملتزم بتدبير العملة

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي من ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، إلى أن البنك المركزي ملتزم بتدبير العملة، والأولوية ستكون للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة.

يأتى قرار الإفراج عن البضائع تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعبيرًا عن نجاح الإجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، ويسهم فى توفيرها السلع بالأسواق ويحقق توازنًا وانضباطًا للأسعار.