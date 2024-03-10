الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 8 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية فى غزة

غزة
غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 85 شهيدًا و130 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منطقة المواصي غربي خان يونس إلى 15 شهيدًا.

وتابع الإعلام فلسطيني، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، بوجود اشتباكات واسعة بين مقاومين وقوات الاحتلال شرق مدينة غزة شمالي القطاع، بالإضافة إلى ️ارتقاء شهداء ومصابين في قصف استهدف مركبة مدنية في رفح الفلسطينية جنوبي غزة.

الصحة الفلسطينية فلسطين قطاع غزة

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