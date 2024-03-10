القاهرة الإخبارية: تحليق مكثف للطيران الإسرائيلى على الحدود مع لبنان

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بتحليق مكثف للطيران الإسرائيلي على الحدود مع لبنان.

وفي وقت سابق قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم إطلاق نحو 35 صاروخًا من لبنان على منطقة ميرون شمال البلاد.

كما أعلن "حزب الله اللبناني" عن قصف مستوطنة ميرون جنوب لبنان بعشرات الصواريخ، معلقًا: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على بلدة خربة ‏سلم، واستشهاد العائلة ‏قصفت المقاومة عند الساعة (9:15) من صباح يوم ‏الأحد 10-‌‏03- 2024 مستعمرة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا".