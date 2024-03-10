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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"حزب الله" يعلن قصف مستوطنة ميرون جنوبى لبنان بعشرات الصواريخ

حزب الله
حزب الله

أعلن "حزب الله اللبناني" عن قصف مستوطنة ميرون جنوبي لبنان بعشرات الصواريخ، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

الرد على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية والمنازل المدنية

وقال حزب الله، في بيان له: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على بلدة خربة ‏سلم، واستشهاد العائلة ‏قصفت المقاومة عند الساعة (9:15) من صباح يوم ‏الأحد 10-‌‏03-2024 مستعمرة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

حزب الله اللبناني مستوطنة ميرون لبنان قطاع غزة

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