"القاهرة الإخبارية": تعرض "اليونيفيل" لإطلاق نيران جريمة حرب

علَّق أحمد سنجاب، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، على تصريحات قوات حفظ السلام المتواجدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية "اليونيفيل"، السبت، بأن دورية مشتركة لقواتها والجيش اللبناني تعرضت لإطلاق نار من جنوب الخط الأزرق وإصابة آلية للجيش، بجانب الحديث عن هذا الهجوم.

وقال إن هناك العديد من الدوريات التي تسيرها قوات الحفظ في لبنان بالتعاون مع الجيش اللبناني، وأثناء السير بالأمس تعرضت لإطلاق نار من جنوب الخط الأزرق، لافتًا إلى أن "اليونيفيل" تعتبر استهداف جنودها بأنها جريمة حرب، ما يضع الاحتلال الإسرائيلي تحت طائلة القانون الدولي الذي ينص على ضرورة احترام هذه القوات الآممية، خاصة الوظيفة الأساسية لها فى الجنوب اللبناني هي حماية الأمن والسلم.

وتابع سنجاب: إن قوات حفظ السلام المتواجدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية "اليونيفيل" هي حلقة وصل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي؛ لبحث سبل التهدئة وخفض مستوى التصعيد، كما أنها تقوم بدعم السكان المحليين في الجنوب اللبناني الذين يعانون الأشهر الماضية جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي دمرت المنازل والبنى التحتية وقطاعات كبيرة من الأراضي الزراعية في الجنوب اللبناني.