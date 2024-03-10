"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يستهدف بلدة خربة سلم اللبنانية بغارات جوية للمرة الأولى

علق أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية"، عن استهدافات قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس على الجبهة الجنوبية اللبنانية.

وقال مراسل إن الساعات الماضية منذ مساء أمس شهدت تصعيدًا كبيرًا في الجبهة الجنوبية اللبنانية، وذلك بعد قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منزل في بلدة خربة سلم، والتي تقع على مسافة قريبة من بلدة تبنين، لافتًا إلى أن بلدة خربة سلم هي المرة الأولى التي يتم استهدافها بغارات جوية إسرائيلية، حيث إنها البلدة التي تم اغتيال قيادي في حزب الله فيها في شهر يناير الماضي وسام الطويل، عبر استهداف سيارته بمسيرة إسرائيلية.

حزب الله أطلق عشرات من صواريخ الكاتيوشا باتجاه مستعمرة نيرون

وأكد، أن حزب الله أعلن عن أنه في التاسعة والربع من صباح اليوم نفذ عملية وأطلق عشرات من صواريخ الكاتيوشا باتجاه مستعمرة نيرون التي تقع في الشمال الإسرائيلي، علمًا بأن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها حزب الله مستعمرة نيرون، إذ سبق أن استهدفها 3 مرات في أوقات سابقة، وهي مستعمرة لا يتم استهدافها إلا ردًا على عمليات كبرى، مؤكدًا أن هذه العمليات تنذر بمزيد من التصعيد.

وفي وقت سابق أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بتحليق مكثف للطيران الإسرائيلي على الحدود مع لبنان.