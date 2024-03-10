مدير "غزة الأوروبى": المستشفى الآن هو الوحيد القادر على تقديم الخدمات الصحية

قال الدكتور يوسف العقاد، مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، إن المستشفى الآن هو الوحيد القادر على تقديم الخدمات الصحية لآلاف الفلسطينيين.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن ما يصل إلى المستشفى من مساعدات دون الحد الأدنى الذي يحتاج إليه، وعلى المجتمع الدولي الضغط تجاه حرية الحركة وإدخال المساعدات للقطاع، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخرجت معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة، لافتًا إلى أنه تم رفع القدرة الاستيعابية للمستشفى إلى 550 سريرًا لتقديم الخدمة الطبية لنحو 900 جريح.

وأوضح مدير مستشفى غزة الأوروبي أن الأطفال المرضى في المستشفيات بحالة مزرية جراء سوء التغذية والجفاف، وأن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد الاستهداف الممنهج والمستمر لكل مناحي الحياة بقطاع غزة، خاصة المستشفيات والأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي والمساجد والمدنيين، مشيرًا إلى أن الطواقم الصحية منهكة وغير قادرة على الوصول إلى المستشفى جراء القصف الإسرائيلي المستمر، ونحن في حاجة ماسة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية من أجل مواصلة تقديم الخدمة للمرضى.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31.045 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 72.654 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 85، وإصابة 130 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحًا أن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء، فيما أن حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف ارتفعت إلى 25 شهيدًا، وما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.