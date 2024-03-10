الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدير "غزة الأوروبى": المستشفى الآن هو الوحيد القادر على تقديم الخدمات الصحية

مستشفى غزة الأوروبي
مستشفى غزة الأوروبي

قال الدكتور يوسف العقاد، مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، إن المستشفى الآن هو الوحيد القادر على تقديم الخدمات الصحية لآلاف الفلسطينيين.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن ما يصل إلى المستشفى من مساعدات دون الحد الأدنى الذي يحتاج إليه، وعلى المجتمع الدولي الضغط تجاه حرية الحركة وإدخال المساعدات للقطاع، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخرجت معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة، لافتًا إلى أنه تم رفع القدرة الاستيعابية للمستشفى إلى 550 سريرًا لتقديم الخدمة الطبية لنحو 900 جريح.

وأوضح مدير مستشفى غزة الأوروبي أن الأطفال المرضى في المستشفيات بحالة مزرية جراء سوء التغذية والجفاف، وأن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد الاستهداف الممنهج والمستمر لكل مناحي الحياة بقطاع غزة، خاصة المستشفيات والأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي والمساجد والمدنيين، مشيرًا إلى أن الطواقم الصحية منهكة وغير قادرة على الوصول إلى المستشفى جراء القصف الإسرائيلي المستمر، ونحن في حاجة ماسة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية من أجل مواصلة تقديم الخدمة للمرضى.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31.045 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 72.654 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 85، وإصابة 130 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحًا أن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء، فيما أن حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف ارتفعت إلى 25 شهيدًا، وما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

مستشفى غزة الأوروبى فلسطين الإحتلال الإسرائيلي مستشفيات القطاع إسرائيل

مواد متعلقة

لابيد: بتجنيد 66 ألف شاب من "الحريديم" سنحصل على 105 كتائب ضرورية لأمن إسرائيل

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يستهدف بلدة خربة سلم اللبنانية بغارات جوية للمرة الأولى

"الصحة الفلسطينية": ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لـ31045 شهيدًا و72654 مصابًا

الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 8 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية فى غزة

"القاهرة الإخبارية": تعرض "اليونيفيل" لإطلاق نيران جريمة حرب

القاهرة الإخبارية: 37 شهيدًا بقصف للاحتلال استهدف عددًا من المناطق فى المحافظة الوسطى

القاهرة الإخبارية: تحليق مكثف للطيران الإسرائيلى على الحدود مع لبنان

"حزب الله" يعلن قصف مستوطنة ميرون جنوبى لبنان بعشرات الصواريخ

الأكثر قراءة

إبراهيم حسن: محمد صلاح طلب إعفاءه من معسكر منتخب مصر

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

كواليس استئناف المفاوضات فى مصر.. موقف نتنياهو يعوق تقدم مباحثات هدنة غزة

للمرة الأولى فى التاريخ عقوبات أمريكية ضد إسرائيل.. ماذا يدور خلف الكواليس؟

بدون صلاح.. 25 لاعبًا فى قائمة المنتخب الوطنى استعدادًا لمعسكر مارس

الفلك الدولى: لم نر هلال رمضان رغم أن السماء صافية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة فى غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى