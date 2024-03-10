الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"الصحة الفلسطينية": ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لـ31045 شهيدًا و72654 مصابًا

العدوان على غزة
العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31045 شهيدًا و72654 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

 

ارتقاء 37 شهيدًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي

وقبل قليل، أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بارتقاء 37 شهيدًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف عددًا من المناطق في المحافظة الوسطى منذ الليلة الماضية، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

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