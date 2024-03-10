الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"أونروا": لا أدلة حتى الآن بشأن مشاركة موظفى الوكالة بأحداث 7 أكتوبر

أونروا
أونروا

قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إننا نواصل تقديم خدماتنا واستجابتنا الإنسانية خلال شهري مارس وإبريل رغم تعليق تمويل الوكالة.

وتابعت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام "أونروا"، خلال مداخله عبر تطبيق "سكايب" على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أنه لا أدلة حتى الآن بشأن مشاركة موظفي الوكالة في أحداث 7 أكتوبر.

 

 90 % من السكان يعانون بمستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي

وأشارت إلى أنه بحسب التقارير وتصريحات الأمم المتحدة حتى اللحظة لدينا 90% من السكان يعانون بمستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من 15 طفلًا لقوا حتفهم بسبب المجاعة والجفاف وسوء التغذية الحاد، بالإضافة إلى أن ربع السكان  يواجهون خطرًا حقيقيًا بسبب المجاعة ولا تزال كارثية على مستوى الأمن الغذائي.

وأضاف القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أننا لا نستطيع إيصال قوافل المساعدات إلى شمال قطاع غزة جراء القصف المتواصل، ونثمن ونرحب بالجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الفلسطينيين في غزة.

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