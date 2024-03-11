خلافات غير مسبوقة بين إسرائيل وأمريكا بسبب الحرب على قطاع غزة (فيديو)

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا يستعرض الخلافات غير المسبوقة بين إسرائيل وأمريكا بسبب الحرب على قطاع غزة.

وقال التقرير: “استمرار الحرب على غزة التي دخلت شهرها السادس كشف النقاب عن الخلافات المتزايدة بين إسرائيل وأكبر داعم لها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تحول موقفها من الدعم المطلق وتقديم الأسلحة والذخائر لجيش الاحتلال إلى التحذير من المضي قدما في تلك الحرب والمطالبة بإقرار هدنة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة لإنقاذ أهلها من شفير المجاعة”.

وتابع: “آخر أشكال تلك الخلافات ظهر في لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية، والتي أكد فيها أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مخطئ في تصريحاته التي ذكر فيها أن نتنياهو يضر بإسرائيل أكثر مما ينفعها بسبب إدارته للحرب في غزة، وتسببه في سقوط المزيد من الأبرياء الفلسطينيين”.

واختتم: “نتنياهو المستنكر من تصريحات بايدن أشار إلى أنه لا يعرف ما الذي يستهدفه الرئيس الأمريكي من تلك التصريحات"، موضحا أن سياسته تجاه الحرب في غزة لا تمس مصالح إسرائيل بل يدعمها الغالبية العظمى من الإسرائيليين.

