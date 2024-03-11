الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الفلسطينيون يستقبلون رمضان ببطون خاوية وأوان فارغة وقلوب يملؤها الأمل

الفلسطينيين
الفلسطينيين

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الفلسطينيون يستقبلون رمضان ببطون خاوية وأوان فارغة وقلوب يملؤها الأمل".

وقال التقرير:"ببطون خاوية وأوانٍ فارغة يستقبل الفلسطينيون النازحون في مدينة رفح الفلسطينية شهر رمضان، ففي الوقت الذي يستقبل فيه المسلمون في الدول العربية كافة شهر الكرم والخير يكافح الفلسطينيون في خيام الإيواء للعثور على حصة طعام تسد جوعهم وشبح المجاعة يتربص بهم".

مآساة جديدة 

وقال خميس الكناني نازح فلسطيني: "أتصور أن شهر رمضان سيكون مأساة جديدة فوق مآسي الشعب الفلسطيني وعذابا جديدا، لأن الأطفال وكبار السن لما يصومون يريدون الأكل وهذا الشيء ليس موجودا لدينا بأي شكل، والأمر صعب جدا، وأي إنسان لا يمكنه تحمل كل ما يحدث ماديا ومعنويا وسنويا"، وتابع سفيان اليازجي، نازح فلسطيني،:" لا يوجد ما احتاجه للشراء لا يوجد تمر أو ألبان جميع المأكولات غالية مش لاقي حاجه اشتريها لاولادي".

وعلى الرغم من أن وجبات الإفطار والسحور في دول العالم كافة تحتوي على الأغذية الطازجة المفيدة فإنه لا يوجد في أسواق رفح الفلسطينية سوى المواد الغذائية المعلبة مرتفعة التكاليف نظرا لقلتها مقابل تزايد أعداد النازحين.

وبأجواء حزينة يستقبل الفلسطينيون شهر رمضان وسط شبح الحرب والجوع يدلي بظلالة على قطاع غزة المحاصر في ظل تعثر المحادثات الرامية للتواصل إلى وقف على إطلاق النار.

فلسطين النازحون في رفح الفلسطينية شهر رمضان رفح الفلسطينية قطاع غزة

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