بـ12 عملية دقيقة.. "حزب الله" اللبنانى يعلن حصيلة عملياته عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

أعلن حزب الله اللبناني عن إحداث 12 عملية دقيقة ساحقة لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وذلك دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الفلسطينية.

العمليات في القطاع الشرقي

1- الساعة 06:20 شنْ هجوم جوي بمسيرتين ‏انقضاضيتين على مرابض المدفعية في عرعر وأصابت أهدافها بدقة.

2- الساعة 14:25 استهداف ‌‏التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وتحقيق إصابة مباشرة.‌‏

3- الساعة 15:50 استهداف ثكنة ‏معاليه غولان بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.‌‏

4- الساعة 16:10 استهداف موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‌‏

5- الساعة 16:15 استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‌‏

6- الساعة 16:55 استهداف ثكنة معاليه ‏غولان ‏للمرة الثانية بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

العمليات في القطاع الغربي

1- الساعة 9:00 استهداف موقع راميا وتجهيزاته بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة.‌‏

2- الساعة 9:15 استهداف مستوطنة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على بلدة خربة ‏سلم واستشهاد عائلة.

3- الساعة 10:20 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي شرق موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 11:15 استهداف آلية عسكرية ‏إسرائيلية من نوع "نمير" في موقع المالكية ‏وإصابتها إصابة مباشرة.‌‏

5- الساعة 14:30 استهداف موقع ‏الراهب وانتشار جنود العدو الإسرائيلي في محيطه بصواريخ البركان وتحقيق إصابة مباشرة.‌‏

6- الساعة 15:30 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي ‌‏في محيط موقع بركة ريشا بصواريخ بركان.