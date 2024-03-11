الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بـ12 عملية دقيقة.. "حزب الله" اللبنانى يعلن حصيلة عملياته عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني عن إحداث 12 عملية دقيقة ساحقة لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وذلك دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الفلسطينية.

العمليات في القطاع الشرقي

1- الساعة 06:20 شنْ هجوم جوي بمسيرتين ‏انقضاضيتين على مرابض المدفعية في عرعر وأصابت أهدافها بدقة.
2- الساعة 14:25 استهداف ‌‏التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وتحقيق إصابة مباشرة.‌‏
3- الساعة 15:50 استهداف ثكنة ‏معاليه غولان بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.‌‏
4- الساعة 16:10 استهداف موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‌‏
5- الساعة 16:15 استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‌‏
6- الساعة 16:55 استهداف ثكنة معاليه ‏غولان ‏للمرة الثانية بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

العمليات في القطاع الغربي

1- الساعة 9:00 استهداف موقع راميا وتجهيزاته بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة.‌‏
2- الساعة 9:15 استهداف مستوطنة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على بلدة خربة ‏سلم واستشهاد عائلة.
3- الساعة 10:20 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي شرق موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
4- الساعة 11:15 استهداف آلية عسكرية ‏إسرائيلية من نوع "نمير" في موقع المالكية ‏وإصابتها إصابة مباشرة.‌‏
5- الساعة 14:30 استهداف موقع ‏الراهب وانتشار جنود العدو الإسرائيلي في محيطه بصواريخ البركان وتحقيق إصابة مباشرة.‌‏
6- الساعة 15:30 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي ‌‏في محيط موقع بركة ريشا بصواريخ بركان. 

قطاع غزة حزب الله اللبناني الإحتلال الإسرائيلي الحدود اللبنانية الفلسطينية الشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

مدير "غزة الأوروبى": المستشفى الآن هو الوحيد القادر على تقديم الخدمات الصحية

"أونروا": لا أدلة حتى الآن بشأن مشاركة موظفى الوكالة بأحداث 7 أكتوبر

لابيد: بتجنيد 66 ألف شاب من "الحريديم" سنحصل على 105 كتائب ضرورية لأمن إسرائيل

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يستهدف بلدة خربة سلم اللبنانية بغارات جوية للمرة الأولى

"الصحة الفلسطينية": ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لـ31045 شهيدًا و72654 مصابًا

الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 8 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية فى غزة

"القاهرة الإخبارية": تعرض "اليونيفيل" لإطلاق نيران جريمة حرب

القاهرة الإخبارية: 37 شهيدًا بقصف للاحتلال استهدف عددًا من المناطق فى المحافظة الوسطى

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة بالقاهرة الكبرى مع أول أيام شهر رمضان

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

4 ساعات يوميا.. مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024

أخفى جثته حتى تعفنت.. تفاصيل مقتل "مودى" فى الشرابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة فى غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى