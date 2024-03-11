"القاهرة الإخبارية": قصف مدفعي وغارات للاحتلال غربي خان يونس بغزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية نبأ عاجل، قصف مدفعي وغارات للاحتلال الإسرائيلي غربي خان يونس وجنوب غرب مدينة غزة، وفقًا لإعلام فلسطيني.

انتشال جثامين 10 شهداء بينهم أطفال ونساء

وكانت طواقم الإسعاف قد انتشلت، مساء الأحد، جثامين 10 شهداء بينهم أطفال ونساء، من منزل يعود لعائلة عاشور قرب دوار الدحدوح في حي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى الشفاء.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 31045 شهيدا و72654 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث ارتكب جيش الاحتلال 8 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 85 شهيدا و130 إصابة.