"الصحة الفلسطينية": ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى لـ31112 شهيدًا و72760 مصابًا

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 67 شهيدًا و106 مصابين خلال 24 ساعة، مما رفع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 31112 شهيدًا و72760 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

72 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة من الأطفال والنساء

وأكدت، في بيان أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الإثنين، أن 72% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة من الأطفال والنساء، فيما ارتفع عدد شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25.