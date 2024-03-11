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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"الصحة الفلسطينية": ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى لـ31112 شهيدًا و72760 مصابًا

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 67 شهيدًا و106 مصابين خلال 24 ساعة، مما رفع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 31112 شهيدًا و72760 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

 72 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة من الأطفال والنساء

وأكدت، في بيان أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الإثنين، أن 72% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة من الأطفال والنساء، فيما ارتفع عدد شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25.

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