القاهرة الإخبارية: قصف مدفعى يستهدف مواقع ميليشيا الدعم السريع جنوب الخرطوم

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلًا يفيد بوجود قصف مدفعي يستهدف مواقع ميليشيا الدعم السريع جنوب الخرطوم.

ووصل القتال العنيف بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الأيام الماضية، إلى إقليم كردفان، حيث شنت القوات المتمردة هجومًا عنيفًا على ولاية غرب كردفان النفطية الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي للإقليم، ما أوقع قتلى وجرحى بالعشرات وسط المدنيين، وتم تدمير عدد من المنازل ومنشآت حكومية جراء استخدام الأسلحة الثقيلة، وسط استمرار الاشتباكات في العاصمة الخرطوم، وأنباء عن اندلاع قتال جديد في الفاشر، شمال دارفور.