الكرملين: محاولات فرنسا تشكيل تحالف للدول المستعدة لإرسال قوات لأوكرانيا خطيرة للغاية

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين" إن محاولات فرنسا تشكيل تحالف من الدول المستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا خطيرة للغاية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

لدينا منذ فترة طويلة معلومات حول وجود أشخاص مرتبطين بالناتو في أوكرانيا

وأكدت "الكرملين"، خلال تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين: إننا لدينا منذ فترة طويلة معلومات حول وجود أشخاص مرتبطين بالناتو في أوكرانيا، لافتة إلى أن محاولات كييف والغرب إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا خطأ فادح، كما تثبت الأحداث على أرض الواقع.