الإثنين 11 مارس 2024
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عالم

جنرال أمريكى يحذر: النفوذ الروسى يسكت صوت واشنطن فى أفريقيا

مايكل لانجلي
مايكل لانجلي

قال قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" مايكل لانجلي، إن روسيا نجحت في إسكات صوت الحكومة الأمريكية في القارة السمراء وتمكنت من طمس الخطاب الأمريكي في دول أفريقيا، وفقا لـ "القاهرة الإخبارية".

وحسب موقع "سترايبس" المتخصص في أخبار الجيش الأمريكي، تتخذ روسيا خطوات عدوانية في أفريقيا في محاولة للسيطرة على مناطق تمتد من عتبة حلف شمال الأطلسي الجنوبية في ليبيا إلى الأجزاء الغنية بالموارد في وسط أفريقيا.

وقال الجنرال مايكل لانجلي، قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا، خلال شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي: "لدى كل من روسيا والصين خطط طويلة المدى لأفريقيا، لكن روسيا تتحرك بوتيرة متسارعة".
وأضاف، "إن عددًا من الدول وصلت إلى نقطة التحول التي سيقع فيها الاتحاد الروسي فعليًا، حيث حققت روسيا نجاحات في أفريقيا على جبهات متعددة"، لافتًا إلى أن "العملاء الروس استغلوا الاضطرابات في غرب أفريقيا، حيث وقعت سلسلة من الانقلابات في السنوات الأخيرة".

وأوضح الجنرال الأمريكي: "لقد تم تقليص التدخل الأمريكي في أماكن مثل النيجر ومالي بسبب الإطاحة بالحكومات. لكن هذا أيضًا فتح الباب أمام وجود روسي أكبر، وأن قوات الأمن الروسية، سواء المقاولين من القطاع الخاص أو الجهات الحكومية، عززت وجودها في البلدان التي مزقتها الانقلابات، وكذلك ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى".
وقال لانجلي: "إنهم يريدون قدرات لاستعراض القوة، وأن الوصول إلى الموارد الطبيعية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة، يعد جزءًا من عامل الجذب، وأعتقد أن الاتحاد الروسي يحاول بالفعل، بوتيرة متسارعة، السيطرة على أفريقيا الوسطى ومنطقة الساحل".

واعتبر "أن دول وسط وجنوب أفريقيا على وجه الخصوص ليس لديها ثقة كبيرة في الصين وروسيا، لكنها تحتاج إلى استثمارات في البنية التحتية ومعدات غير مكلفة ودعم مالي، وهو ما يمكن أن يأخذ شكل قروض جشعة تجعلها عرضة للهيمنة".

ورأى أن "هذه البلدان في مأزق، ويجب عليها الموازنة بين احتياجاتها التنموية والمخاطر التي تهدد السيادة الوطنية، حيث إن الولايات المتحدة تقدم نهجًا مختلفًا، يركز على تطوير المؤسسات المدنية والدفاعية ولا يجعل الموارد الطبيعية لشركائها رهينة".

واختتم "إن المخاطر كبيرة، نظرًا للاعتماد العسكري العالمي على المعادن مثل الكروم والكوبالت والمنجنيز والتنتالوم التي تعتبر حيوية لمختلف الصناعات، وإذا لم ندعم الدول المضيفة في تأمين هذه الموارد، فإن العواقب على التفوق الدفاعي الأمريكي ستكون قاتمة، هذه معادن مهمة لخصومنا أيضًا".

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