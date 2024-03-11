الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ناقد فنى: الشركة المتحدة تقدم وجبة فنية دسمة فى رمضان 2024 (فيديو)

متعة الدراما
متعة الدراما

علق أحمد سعد الدين، ناقد فني، على الأعمال الدرامية التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان 2024، قائلًا إنها تقدم وجبة فنية دسمة في رمضان.

 

وأضاف، في مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن المشاهدين على موعد مع وجبة رمضانية متنوعة دراميًا، وذلك بسبب وجود ألوان مختلفة من الفنون مثل الكوميدي والأكشن والاجتماعي والتاريخي والتراجيدي والإثارة بجانب الأطفال.

 

وأشار إلى أن هناك تنوعًا كبيرًا للغاية من القضايا المطروحة من قبل الشركة المتحدة في أعمالها الدرامية هذا العام، مثل مسلسل "الحشاشين" التاريخي إلى أساطيبر "ألف ليلة وليلة- جودر"، لافتًا إلى أن الدراما تستمد قوتها من الواقع الحالي وأبرزها القضية الفلسطينية، والتي تتمثل في مسلسل مليحة بطولة الفنانة ميرفت أمين ومحمد دياب، ويعتبر من أهم المسلسلات، حيث يعرض الحالات الإنسانية داخل فلسطين وهي القضية العربية بالكامل.

 

وأكد أن مسلسل "مليحة" يتناول الواقع الفلسطيني، حيث عملت المتحدة على تقديم انعكاس إنساني واقعي درامي واجتماعي، معلقًا: "مش بنشوف بس طلقات النار لا، المعاناة اللي بنشوفها أو يراها الشعب الفلسطيني في الداخل من الأم اللي بتفقد شهيد وابن آخر مصاب وأصل القضية مما يتناول بعد تاريخي للشباب الجديد لمعرفة القضية بشكل كامل وأوسع".

الشعب الفلسطيني مسلسل مليحة ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة - جودر مسلسل “الحشاشين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رمضان 2024

مواد متعلقة

"الصحة الفلسطينية": ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى لـ31112 شهيدًا و72760 مصابًا

خلافات غير مسبوقة بين إسرائيل وأمريكا بسبب الحرب على قطاع غزة (فيديو)

فصائل فلسطينية تعلن تصديها لاقتحام واسع فى مخيم نور شمس

بـ12 عملية دقيقة.. "حزب الله" اللبنانى يعلن حصيلة عملياته عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

"القاهرة الإخبارية": 16 شهيدًا فى قصف للاحتلال بحى الزيتون بمدينة غزة

"القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى وغارات للاحتلال غربى خان يونس بغزة

الفلسطينيون يستقبلون رمضان ببطون خاوية وأوانٍ فارغة وقلوب يملؤها الأمل

مدير "غزة الأوروبى": المستشفى الآن هو الوحيد القادر على تقديم الخدمات الصحية

الأكثر قراءة

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11-3-2024 في أول يوم رمضان

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

جولة جديدة من المفاوضات.. مصر تجرى اتصالات مكثفة لوقف حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة فى غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟