ناقد فنى: الشركة المتحدة تقدم وجبة فنية دسمة فى رمضان 2024 (فيديو)

علق أحمد سعد الدين، ناقد فني، على الأعمال الدرامية التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان 2024، قائلًا إنها تقدم وجبة فنية دسمة في رمضان.

وأضاف، في مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن المشاهدين على موعد مع وجبة رمضانية متنوعة دراميًا، وذلك بسبب وجود ألوان مختلفة من الفنون مثل الكوميدي والأكشن والاجتماعي والتاريخي والتراجيدي والإثارة بجانب الأطفال.

وأشار إلى أن هناك تنوعًا كبيرًا للغاية من القضايا المطروحة من قبل الشركة المتحدة في أعمالها الدرامية هذا العام، مثل مسلسل "الحشاشين" التاريخي إلى أساطيبر "ألف ليلة وليلة- جودر"، لافتًا إلى أن الدراما تستمد قوتها من الواقع الحالي وأبرزها القضية الفلسطينية، والتي تتمثل في مسلسل مليحة بطولة الفنانة ميرفت أمين ومحمد دياب، ويعتبر من أهم المسلسلات، حيث يعرض الحالات الإنسانية داخل فلسطين وهي القضية العربية بالكامل.

وأكد أن مسلسل "مليحة" يتناول الواقع الفلسطيني، حيث عملت المتحدة على تقديم انعكاس إنساني واقعي درامي واجتماعي، معلقًا: "مش بنشوف بس طلقات النار لا، المعاناة اللي بنشوفها أو يراها الشعب الفلسطيني في الداخل من الأم اللي بتفقد شهيد وابن آخر مصاب وأصل القضية مما يتناول بعد تاريخي للشباب الجديد لمعرفة القضية بشكل كامل وأوسع".