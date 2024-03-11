استعدادًا لأى حرب محتملة.. الاحتلال يدرب قواته على الإمداد على خطوط النار

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، تقريرًا تحت عنوان "استعدادًا لأي حرب محتملة مع حزب الله.. جيش الاحتلال يعلن تدريب قواته على الإمداد تحت النار".

وقال التقرير "تأكيدًا على ما توعد به، يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء تدريبات عسكرية لجنوده على إنزال أسلحة ومواد لوجستية تحت خط النار ضمن الاستعداد للمناورة في المنطقة الشمالية".

تفاصيل التدريبات

وأشار التقرير إلى أن التدريبات تضمنت إنزال تجهيزات من الطائرات للقوات المناورة في لبنان، والنقل البري لخط المواجهة تحسبًا لأي حرب محتملة مع حزب الله.

القوات نفذت نموذجًا عمليًا للاكتفاء اللوجستي من الجو والبر

وأكد، المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن القوات نفذت نموذجًا عمليًا للاكتفاء اللوجستي من الجو والبر بقيادة شعبة التكنولوجيا واللوجستيات وبالتعاون مع قيادة المنطقة الشمالية والقوات الجوية ووحدات أخرى في الجناح البري.

وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تدربت بصورة خاصة على نقل المعدات والمياه والوقود والذخائر بشكل طارئ إلى قوات المناورة المقاتلة في القطاع الشمالي، إضافة إلى معدات التحميل والتفريغ من طائرات القوات الجوية ونقل المعدات باستخدام المركبات في ميدان المعركة.