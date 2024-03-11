الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الاحتلال: هدفان جويان تسللا شمالى الجولان وسقطا بمناطق مفتوحة

الجولان
الجولان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هناك هدفين جويين تسللا شمالي الجولان وسقطا بمناطق مفتوحة، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 67 شهيدًا و106 مصابين خلال 24 ساعة، ما رفع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 31112 شهيدًا.

وأكدت، في بيان أذاعته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الإثنين، أن 72% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة من الأطفال والنساء، فيما ارتفع عدد شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه البرية والجوية والبحرية على قطاع غزة لليوم الـ157 على التوالي، وقصف القطاع بكل أنواع الأسلحة، ما أسفر عن استشهاد 31112 ألفا و72760 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

الجولان سوريا الإحتلال الإسرائيلي ضحايا العدوان الإسرائيلي إسرائيل فلسطين

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