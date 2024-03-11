الأطفال يموتون يوميًا.. الأردن: العدوان على غزة خرق لكل القيم الإنسانية

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 5 أشهر خرق لكل القيم الإنسانية، والعالم عاجز عن إيقافه.

الفلسطينيون في قطاع غزة يعانون من المجاعة

وأضاف، خلال تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الإثنين، أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون من المجاعة، خاصة أن الأطفال في غزة يموتون يوميًا جراء نقص الطعام، لافتًا إلى أن تحرك إسرائيل لتقييد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى يدفع لوضع متفجر.