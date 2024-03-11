الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

الأطفال يموتون يوميًا.. الأردن: العدوان على غزة خرق لكل القيم الإنسانية

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 5 أشهر خرق لكل القيم الإنسانية، والعالم عاجز عن إيقافه.

الفلسطينيون في قطاع غزة يعانون من المجاعة

وأضاف، خلال تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الإثنين، أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون من المجاعة، خاصة أن الأطفال في غزة يموتون يوميًا جراء نقص الطعام، لافتًا إلى أن تحرك إسرائيل لتقييد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى يدفع لوضع متفجر.

الأردن الصفدي العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة المسجد الأقصى

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