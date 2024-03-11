باحثة فلسطينية: استمرار المجازر الإسرائيلية يقوض عمل الوسطاء

علّقت الدكتورة تمارا حداد، كاتبة وباحثة سياسية فلسطينية، على الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، خاصة مدينة رفح الفلسطينية.

وقالت في مداخلة لها عبر تطبيق "سكايب" على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، إن استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة يقوض كل الجهود الدولية وعمل الوسطاء الذي يضغط في سياق تحقيق الهدنة المؤقتة، مؤكدة أن قوات الاحتلال ستقتحم رفح الفلسطينية عاجلا أو آجلا، لكنها تريد دخول النقطة المناسبة في الوقت المناسب للقضاء على كتائب المقاومة الفلسطينية.

وأوضحت أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كان يأمل فى تحقيق الهدنة المؤقتة في شهر رمضان، حتى يعيش المواطن الفلسطيني في غزة بأمن وأمان، لكن هذه الجهود لم تتحقق على أرض الواقع، منوهة بأن الاحتلال يريد إطالة الحرب بشكل متعمد حتى يحقق الأهداف التي يشير إليها، رغم أن هذا الأمر في حاجة إلى وقت طويل، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أشار إلى أن الحرب قد تستمر إلى أن تتحقق الأهداف.