الإثنين 11 مارس 2024
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الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: 92% من شهداء غزة أطفال ونساء

شهداء غزة
شهداء غزة

قال محمد المغبط، مدير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن المساعدات لقطاع غزة غير كافية، حيث يستهدف الاحتلال الإسرائيلي طالبي تلك المساعدات بشكل مستمر.

وتابع، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن هناك 92% من الشهداء في قطاع غزة بين المدنيين ومعظمهم من الأطفال والنساء، لافتًا إلى أن هناك بعض المناطق في غزة وصلت فيها الأوضاع إلى حد المجاعة.

وأشار إلى أن "الأونروا" قد أصدرت تقريرا منذ بضعة أيام أكدت فيه أن هناك 62 امرأة تُقتل و37 منهن أمهات، سواء مرضعات أو مربيات، وليس لديهن إمكانية الوصول لمواد غذائية لتغذيتهن كما يجب، فيما تم توثيق على الأقل حالتيّ وفاة لأطفال رضع في أحد المستشفيات قطاع غزة نتيجة الجوع والجفاف.

المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي الأوضاع الإنسانية للأطفال في قطاع غزة إسرائيل

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