مصطفى كامل يكشف لـ"العرافة" كواليس اللحظات الأخيرة فى حياة حلمى بكر

قال مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إن الراحل حلمي بكر كان يعاني من أزمة صحية وتدهورت حالته خلال الأيام الأخيرة، معبرًا: "كنت على تواصل مستمر مع نجله هشام حلمي بكر، ولكن كان هشام خارج مصر، وطلبت منه ضرورة وسرعة النزول ليرى والده الموسيقار الكبير حلمي بكر".

رحيل حلمي بكر

وأكد الفنان مصطفى كامل، خلال لقائه ببرنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "الحياة": "هشام قالي عندي شوية شغل وهخلص وآجى، وللأسف نزل بعد كام يوم بس كان خلاص اليوم اللي كان نازل فيه هو اللى اتوفي والده فيه، وطلب مننا يدفن والده، وطلبت منه يبعت الطلب ده في رسالة صوتية ليا وأنا هقوم بدورى كنقيب وأظهرها للرأي العام".

تكلفة العزاء

وأضاف في حديثه، أن نقابة المهن الموسيقية هى التي تكفلت بكل إجراءات العزاء للراحل حلمي بكر، ويمكن القول إن عزاء الراحل حلمي بكر كان محل لغز واستياء من الكثير، نظرًا لما بدر من هشام حلمي بكر، ودخوله العزاء بـ"جاردات"، إلى جانب الصور والضحك من أقارب الراحل حلمي بكر، وكنت أشعر أن هناك حلقات كثيرة مفقودة وغير مفهومة.