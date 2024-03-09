"لن ينجوا".. الرئيس يوجه رسالة حادة للمتربحين على حساب البلد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة لمن يتربحون على حساب البلد، قائلًا: "لو تصوروا إنهم هيكسبوا، ومن ضمن احتمالات اللي بيعملوه البلد بتتخرب، وهو نجي بكل حاجة، وفكر الفلوس برا وهيسافر، بأقوله اوعى تفتكر إن الموضوع انتهى، أنت مش فاهم حاجة، مش عارف إن ليها رب، الرب قادر يحل المسألة".

وأضاف: "ولا في أي يوم كان عندي شك، اسألوا الحكومة كنت أضحك وأقولهم بكرة تتحل بفضل الله سبحانه وتعالى، وكل ما استقامتنا تزيد وأمانتنا تزيد وشرفنا يزيد هيبقى الفضل أكبر، ربنا معانا كلنا".

وأردف: "كلامي مش عشان أقيم حجة ولا حاجة، البعض يتصور لما ننجح كلنا نطلع بصدرنا، ولم يحصل مشكلة نتداري، مبتدراش أبدًا، بعمل أقصى ما عندي إن وفُقت بفضل الله، وإن لم أوفق العيب عندي وأتحمل المسئولية أمام الله".