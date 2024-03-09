السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"البطل الحقيقى".. لافتة طيبة من الرئيس السيسى لزوجة مصاب عمليات مكافحة الإرهاب

زوجة الرقيب أول
زوجة الرقيب أول مقاتل أحمد حسني عبدربه

طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من زوجة الرقيب أول مقاتل أحمد حسني عبدربه من قوات مكافحة الإرهاب شمال سيناء، الصعود لمسرح فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، تكريمًا لها لوقوفها بجانب زوجها المصاب، وعدم التخلي عنه رغم علمها بإصابته الشديدة قبل الزواج.

وقال الرقيب أول مقاتل أحمد حسني عبدربه من قوات مكافحة الإرهاب، خلال الندوة: "كان ليا الشرف إني شاركت في مداهمات، وأصيبت عدة مرات، ربنا أنعم عليا بالإصابة، في آخر إصابة كنت نازل إجازة الزواج، وعرفت بمداهمة شديدة الخطورة في الشيخ زويد، أجلت النزول وشاركت في المداهمة، وأصيبت بعبوة ناسفة سببت بترًا في الساقين وعجزًا في الذراع اليمنى".

ولفت إلى أنه عندما نقل إلى المستشفى، قال لخطيبته كل شىء نصيب، فردت: "الشرف ليا ولكل بنت مصرية إنها تكمل حياتها مع أبطال مثلكم، وهي دي الست المصرية الأصيلة التي تظهر في وقت الشدة، كانت أكبر عوض ليا من ربنا، البطل في قصتي، هي زوجتي".

وطلب الرئيس السيسي منها الصعود بجانب زوجها، قائلًا: "تعالي اقفي جنبه".

 

السيسي الرقيب أول مقاتل أحمد حسني عبد ربه مكافحة الإرهاب شمال سيناء فعاليات الندوة التثقيفية الشهيد يوم الشهيد

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