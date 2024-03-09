السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الحوثيون: استهدفنا سفينة ومدمرات أمريكية فى البحر الأحمر بصواريخ ومسيرات

الحوثيون
الحوثيون

أعلن الحوثيون عن أنهم استهدفوا سفينة ومدمرات أمريكية في البحر الأحمر بصواريخ ومسيرات، وحققوا إصابات مباشرة، وفقا لعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

كانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت عن إحباط هجوم كبير للحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن وإسقاط 15 مسيرة، وفقًا لعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

وشن الحوثيون هجومًا واسعًا بالمسيرات في البحر الأحمر وخليج عدن فجرًا، وهو الأمر الذي شكل تهديدًا وشيكًا لسفن التحالف والسفن التجارية بالبحر الأحمر.

الحوثيون سفينة ومدمرات أمريكية صواريخ ومسيرات القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية

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