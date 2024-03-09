عاجل.. فصائل عراقية: استهدفنا بالطيران المسير مصافى النفط فى حيفا شمالى إسرائيل

أعلنت الفصائل العراقية، عن استهدافهم بالطيران المسير مصافي النفط في حيفا شمالي إسرائيل، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الاخبارية.

وفي سياق آخر، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على المصلين بالضرب والتنكيل، عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، ومنعتهم من دخول المسجد لأداء الصلاة، واعتقلت اثنين منهم.

وأفادشهود عيان، بأنّ قوات الاحتلال اعتدت على المصلين، واعتقلت اثنين منهم عند باب الأسباط بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح، لمنعهما من الدخول إلى الأقصى، واقتادتهما إلى مركز القشلة بالبلدة القديمة، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إنّ قوات الاحتلال فرضت قيودًا وإجراءات عسكرية مشددة عند بوابات المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة، واعتدت على الوافدين ونكلت بهم وفتشتهم.