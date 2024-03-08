الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادي: السلوك الإنفاقي للمواطن المصري تغير الآن مقارنة بالأربع سنوات الماضية

محمد البهواشي
محمد البهواشي

قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن القيادة السياسية تشعر بالمواطن المصري، ولذا بدأت في اتخاذ عدد من القرارات قبل بداية شهر رمضان ومنها زيادة المرتبات والمعاشات.

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الدولة تتجاوب مع الأزمات التي يمر بها المواطن وتعمل على دعمه اقتصاديا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، كما تعمل على زيادة منافذ البيع، كمعارض أهلا رمضان.

وأوضح أن زيادة منافذ البيع يعمل على تحجيم ارتفاع الأسعار، متوقعا انخفاض معدل التضخم الفترة المقبلة.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن السلوك الإنفاقي للمواطن المصري تغير الآن مقارنة بالأربع سنوات الماضية. 

القيادة السياسية أسعار السلع رمضان منافذ البيع

مواد متعلقة

البهواشى: الدولة نجحت فى زيادة المعروض من السلع حتى لا ترتفع أسعارها

أستاذ علوم سياسية: القاهرة تواصل جهودها لوقف إطلاق النار

أستاذ علوم سياسية: أمريكا شريك مباشر فى إدارة الحرب الإسرائيلية على غزة

البنك الأهلى: الصرافات والبنوك الحكومية بدأت فى استقبال الأموال الدولارية

البنك الأهلى: قرارات المركزى الأخيرة وضعت الاقتصاد على مساره الصحيح

طارق الجيوشى: الإفراج عن البضائع له تأثير إيجابى على سياسات التسعير

النائب معتز محمود: توطين الصناعة واستخدام مواد خام محلية بداية الانطلاق بالصناعة

رنا العدوى: تحرير سعر الصرف يوفر الأمان للمستثمر بدخول وخروج أمواله

الأكثر قراءة

الضربة القاضية.. قرارات «المركزى» تكتب شهادة وفاة «السوق السوداء للدولار»

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يحذر من سماسرة الوظائف

عاجل.. تحرك حاسم.. توقعات بتهاوى الأسعار بعد الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج من الموانئ

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

الزراعة: انخفاض أسعار الدواجن والبيض خلال شهر رمضان بنسبة 30%

نصب مقنع.. "الدستور" تحقق في شرعية فرض رسوم ضرب بطاقة التموين (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن في أسرار حلول الأزمة الاقتصادية في مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة فى الشارع اللى وراه؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات الدقيقة 90.. ترتيبات تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين فى رمضان

أمريكا ودول عربية وأوروبية تعمل على فتح ممر بحرى لإيصال المساعدات إلى غزة

بريطانيا تنضم للولايات المتحدة فى ممر المساعدات البحرية لغزة