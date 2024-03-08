خبير اقتصادي: السلوك الإنفاقي للمواطن المصري تغير الآن مقارنة بالأربع سنوات الماضية

قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن القيادة السياسية تشعر بالمواطن المصري، ولذا بدأت في اتخاذ عدد من القرارات قبل بداية شهر رمضان ومنها زيادة المرتبات والمعاشات.

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الدولة تتجاوب مع الأزمات التي يمر بها المواطن وتعمل على دعمه اقتصاديا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، كما تعمل على زيادة منافذ البيع، كمعارض أهلا رمضان.

وأوضح أن زيادة منافذ البيع يعمل على تحجيم ارتفاع الأسعار، متوقعا انخفاض معدل التضخم الفترة المقبلة.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن السلوك الإنفاقي للمواطن المصري تغير الآن مقارنة بالأربع سنوات الماضية.