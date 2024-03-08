الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

البنك الأهلى: قرارات المركزى الأخيرة وضعت الاقتصاد على مساره الصحيح

يحيي أبو الفتوح
يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي

قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن قرارات البنك المركزي الأخيرة وضعت الاقتصاد على مساره الصحيح.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن التسعير العادل للجنيه يأتي الآن بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، والذي سيكون له دوره في تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.

وأوضح أن تعديل سعر صرف الدولار يهدف إلى توحيد سعره بعد حالة العشوائية التي سادت السوق خلال العام الماضي، بما يبشر في الحفاظ على استقرار الأسعار بالسوق والاقتصاد الكلي، كما أنه يخلق مناخًا مشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

أكد أن توفير سعر صرف مرن كان أحد المطالب الأساسية للصناع، مع ترك الأمر لآليات السوق، وهو ما يمثل ضمانة لدوران عجلة الإنتاج بإتاحة مدخلات العملية الإنتاجية، ويسهل توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعين.

قرارات المركزي البنك الأهلي الاقتصاد

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