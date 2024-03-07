الخميس 07 مارس 2024
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النائب معتز محمود: توطين الصناعة واستخدام مواد خام محلية بداية الانطلاق بالصناعة

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود

أكد النائب معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية المصري ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين الصناعة واستخدام مواد خام محلية بعد توحيد سعر الصرف بداية الانطلاق بالصناعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، أن جذب الاستثمار ليس مجرد لافتة يتم تعليقها، لكن لا بد من وجود آليات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وأشار نائب رئيس حزب الحرية المصري ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن "أحد أهم أدوات مواجهة التضخم بالنسبة للبنك المركزي هو رفع سعر الفائدة بقوة، وامتصاص السيولة من خلال الشهادات وغيرها من الأدوات".

كان قد أعلن البنك المركزي المصري عن تحديد سعر صرف مرن للجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعرا الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.

الصناعة توطين الصناعة سعر الصرف

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