رنا العدوى: تحرير سعر الصرف يوفر الأمان للمستثمر بدخول وخروج أمواله

أكدت رنا العدوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة "أكيومن" لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، أن تحرير سعر الصرف يوفر الأمان للمستثمر فيما يتعلق بدخول وخروج أمواله.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أن قرار البنك المركزى كان صائبًا للغاية، فيما يخص بتحديد سعر صرف مرن للجنيه ورفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس، موضحة أن المستثمرين كانوا ينتظرون هذا القرار منذ وقت طويل، في ظل وجود سعرين للصرف.

وتابعت: السوق الموازية تجد فرصتها في استقطاب كميات كبيرة من المصادر والمواد، وتدفع مقابلها سعر أعلى، ومنها تحويلات المصريين العاملين بالخارج وعوائد الصادرات والسياحة.

كان قد أعلن البنك المركزي المصري عن تحديد سعر صرف مرن للجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعرا الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.