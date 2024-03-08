الجمعة 08 مارس 2024
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توك شو

أستاذ علوم سياسية: القاهرة تواصل جهودها لوقف إطلاق النار

غزة
غزة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن القاهرة تواصل جهودها الكبيرة مع اقتراب شهر رمضان وتمارس ضغوطًا مع الشريكين القطري والأمريكي، من أجل التوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، القاهرة تتحدث بمقاربة شاملة تبدأ بوقف إطلاق نار مرورًا بإجراءات بناء ثقة ثم حل الدولتين، ووصلنا إلى درجة متقدمة في هذا الإطار، ومنذ مفاوضات باريس 2 والاتصالات لم تنقطع، وتستكمل مصر مهامها وتعمل على التقريب بين وجهات النظر.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، هناك أمور كثيرة متعلقة بإعادة تموضع وانتشار القوات الإسرائيلية والقوائم النهائية، وأسماء الأسرى الإسرائيليين، كما أن إسرائيل وضعت قوائم المحتجزين وحالتهم الصحية.

غزة حل الدولتين

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