الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: أمريكا شريك مباشر فى إدارة الحرب الإسرائيلية على غزة

غزة
غزة

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن الادارة الأمريكية هي شريك مباشر في إدارة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدًا أن واشنطن إذا أرادت أن توقف هذا العدوان لاستطاعت.

وأضاف أن الدول الأوروبية لديها من أوراق الضغط الكثير، والإدارة الأمريكية أيضًا لديها من أدوات الضغط الكثير، ولكن لا توجد لديهم جميعًا الإرادة لذلك، فهم يرغبون في إعادة تشكيل المنطقة من خلال القضاء على القضية الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن أنّ 30878 شخصًا على الأقل استشهدوا في قطاع غزة خلال الحرب المتواصلة منذ أكثر من خمسة أشهر.

وتشمل الحصيلة الأخيرة 78 شهيدًا خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق الوزارة، بينما أُصيب 72402 شخص بجروح في غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

الادارة الامريكية الحرب الإسرائيلية غزة

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