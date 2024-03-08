الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

طارق الجيوشى: الإفراج عن البضائع له تأثير إيجابى على سياسات التسعير

طارق الجيوشي
طارق الجيوشي

قال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن قرار البنك المركزي بالإفراج عن البضائع له تأثير إيجابي على سياسات تسعير البضائع في الفترة المقبلة، والتي ستشهد انخفاضًا كبيرًا في الأسعار، إذ يجرى ضخ استثمارات لإعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية مرة أخرى، لكي يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري.

وأضاف "الجيوشي"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "بعد قرارات البنك المركزي مش هيبقى في سوق موازية للدولار، وبالتالي الأسعار ستنخفض، وكل الأسعار ستبقى واضحة، بجانب الرقابة من الحكومة على السلع وأسعارها".

وكشف عن أن الدولة مرت بظروف صعبة من عدم استقرار وتوفير الدولار وخلال الـ48 ساعة الماضية كان فيه انفراجة كبيرة وقرارات إيجابية، مشددًا على ضرورة وجود ضوابط ملزمة لجميع الصناع والتجار لمنع الاحتكار ومراجعة التشريعات لمعالجة أزمة الاحتكار لصالح المواطن.

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