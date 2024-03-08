الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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البنك الأهلى: الصرافات والبنوك الحكومية بدأت فى استقبال الأموال الدولارية

يحيي أبو الفتوح نائب
يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي

قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن قرار موديز بتعديل التصنيف الائتماني لمصر، هو نتيجة ليس فقط قرارات تحرير سعر الصرف، بل هو نتيجة عدة قرارات أخرى اتخذتها الحكومة لوضع الاقتصاد على الطريق الصحيح.

وأضاف "أبو الفتوح"، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أنه من المتوقع أن تتخذ مؤسسة موديز قرارات جيدة تجاه الاقتصاد المصري وتعلن التصنيفات، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة لاقت استحسانًا من الشعب المصري والمختصين، حيث يمكن للمصارف المصرية أن تستقطب الأموال الاستثمارية وتحويلات المصريين من الخارج.

وأوضح  نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن القرارات ستُمكن من استيراد المواد الخاصة بالزراعة والصناعة وعودت المجال الصناعي للعمل، متابعًا أن الصرفات الحكومية والبنوك الحكومية بدأت في استقبال الأموال الدولارية من الداخل والخارج، بالإضافة إلى الإعلان عن شهادات جديدة في البنوك المصرية.

موديز التصنيف الائتماني لمصر تحرير سعر الصرف الاقتصاد

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