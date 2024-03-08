الجمعة 08 مارس 2024
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البهواشي: الدولة نجحت في زيادة المعروض من السلع حتى لا ترتفع أسعارها

الدكتور محمد البهواشي
الدكتور محمد البهواشي

قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة نجحت في زيادة المعروض من السلع حتى لا ترتفع أسعارها نتيجة زيادة الطلب عليها.

وأضاف أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلة هانفية لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن الدولة تسعى لزيادة المعروض للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، وأيضًا السيطرة على معدل التضخم، وضبط الأسواق، بجانب زيادة حزمة الحماية الاجتماعية بنسبة 614%.

أشار أستاذ الاقتصاد إلى أن الحكومة تسعى لزيادة المعروض بمعارض "أهلًا رمضان" بجميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، من خلال تضافر جهود كافة الوزارات المعنية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني.

الاقتصاد زيادة المعروض السلع

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