الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رئيس حزب الريادة: الدور المجتمعي لمؤسسات الدولة ازداد في عهد الرئيس السيسي

كمال حسنين رئيس حزب
كمال حسنين رئيس حزب الريادة

أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أن الدور المجتمعي لمؤسسات الدولة ازداد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على كافة المستويات السياسية والخارجية، فضلًا عن رفع كفاءة المؤسسات الحكومة والتنمية الاقتصادية والتنمیة العمرانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، اليوم الجمعة، أن الدولة تسير بخطى ثابتة في الإصلاح الاقتصادي وأن توقيع صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية كبرى يعود بالنفع على الإقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

وواصل:"هذا يأتي في إطار جهود الدولة  لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة مواردها من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن هذا ينتج عنه عدة مشروعات كبرى تساهم في خفض البطالة ودخول العملة الأجنبية الصعبة وتعد بداية الطريق لانفراجة حقيقية للأزمة الاقتصادية الراهنة".

الرئيس المؤسسات السيسي الدور المجتمعي لمؤسسات الدولة

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